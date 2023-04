Giornata della Terra: diocesi Ragusa, domani a Comiso tavola rotonda su “La questione ecologica tra scienza e sapienza”

“La questione ecologica tra scienza e sapienza” è il titolo della tavola rotonda che si terrà, in occasione della Giornata mondiale della Terra, presso il Centro pastorale francescano per il dialogo e la pace di Comiso (santuario dell’Immacolata, via degli Studi 56) venerdì 21 aprile alle 18.

L’iniziativa è promossa dalla Fidapa (sez. Comiso) e dagli uffici Cultura, Comunicazioni sociali, Insegnamento della religione cattolica e Problemi sociali e lavoro della diocesi di Ragusa, e dalla Cattedra di Dialogo tra le culture di Ragusa. Introdurrà la tavola rotonda la presidente Fidapa sez. di Comiso, Giovanna Meli. Interverranno nell’ordine: p. Biagio Aprile (direttore della Cattedra di Dialogo tra le Culture); Giuseppe Di Mauro (vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la cultura); Santo Burgio (docente di storia della filosofia dell’Università di Catania); Biagio Vittoria (assessore all’Ambiente del Comune di Comiso). Saranno presenti Autorità Fidapa e Autorità civili, assieme alla professoressa Tina Dierna, referente Task Force della Comunicazione Fidapa sezione di Comiso.