Natalità: Bordignon (Forum famiglie), “serve uno shock per invertire la tendenza. Bene premiare chi fa figli”

“Accogliamo con favore le proposte emerse in questi giorni dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che hanno riportato il tema della natalità al centro del dibattito pubblico”: lo dichiara Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.

“Se le indiscrezioni fossero confermate, ci troveremmo di fronte ad un deciso cambio di prospettiva. Passeremmo finalmente dai brodini alle bistecche. Sarebbe uno degli interventi necessari per rivitalizzare un Paese che la denatalità sta rendendo esangue. Come ci spiegano tutti gli esperti, la denatalità italiana ha bisogno di uno shock per invertire la tendenza – prosegue Bordignon -. La costruzione di un grande Piano per la natalità, una sorta di Piano Marshall, passa anche da una svolta fiscale e deve essere accompagnata da una molteplicità organica di interventi, frutto di una cultura di attenzione costante e diffusa a maternità e paternità, nonché al ‘sistema famiglia’”.

Per il presidente del Forum, “dopo aver garantito a livello fiscale un’equità verso le famiglie con figli che oggi non c’è, uno strumento premiale verso le famiglie con due o più figli sarebbe un vero investimento per il futuro. Se il Governo imboccherà questa strada con decisione, le famiglie potranno finalmente tornare a poter progettare percorsi che non siano corse ad ostacoli”.

“Investire sulla natalità è strategico ed improrogabile. La variabile incide in via diretta sulle proiezioni del Pil, sul livello degli occupabili e la produttività, la sostenibilità del welfare, del sistema pensionistico e sanitario. Servono perciò vere politiche familiari, coraggiose, stabili, organiche, universali, generose e continuative”, conclude Bordignon.