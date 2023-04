Capitolo lateranense: “profondo rammarico” per la celebrazione degli anglicani nella basilica di San Giovanni

Il Capitolo Lateranense, nella persona di mons. Guerino Di Tora, vicario capitolare, esprime in una nota “profondo rammarico” per quanto accaduto martedì sorso, 18 aprile, a Roma, all’interno della basilica di San Giovanni in Laterano, dove un gruppo di circa 50 sacerdoti, accompagnati dal loro vescovo, tutti appartenenti alla comunione anglicana, hanno celebrato sull’altare maggiore della cattedrale di Roma, “contravvenendo alle norme canoniche”. “L’increscioso episodio è stato causato da un difetto di comunicazione”, ha spiegato mons. Di Tora.