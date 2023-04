Politiche migratorie: Eurocamera, approvato il mandato negoziale per “l’atto legislativo centrale del pacchetto asilo e migrazione”

L’Eurocamera approva, con 413 voti favorevoli, 142 contrari e 20 astensioni, il mandato negoziale per “l’atto legislativo centrale del pacchetto asilo e migrazione” per nuovi criteri per “determinare la responsabilità dei Paesi Ue” per le domande di asilo (rispetto al regolamento di Dublino) e “l’equa ripartizione” delle responsabilità. Lo comunica in una nota l’Europarlamento. Si inserisce “un meccanismo di solidarietà vincolante per assistere i Paesi che subiscono pressioni migratorie, anche a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio in mare”. Gli eurodeputati hanno approvato (419 voti favorevoli, 129 contrari e 30 astensioni) anche il mandato per i negoziati sul regolamento sulle situazioni di crisi dichiarate nei Paesi Ue per l’arrivo di migranti che, con una valutazione della Commissione Ue, comporterebbe trasferimenti obbligatori e deroghe alle procedure di screening e di asilo. Infine, l’Eurocamera ha approvato (391 voti favorevoli, 140 contrari e 25 astensioni) il mandato negoziale per le modifiche all’attuale direttiva sui residenti di lungo periodo per l’accelerazione della concessione dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo dopo 3 anni di residenza legale e la possibilità di integrare le persone che godono dello status di protezione temporanea. I residenti di lungo periodo dovrebbero avere il diritto di trasferirsi in un altro Paese Ue senza ulteriori restrizioni lavorative e i figli a carico dovrebbero ottenere automaticamente lo stesso status.