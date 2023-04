Rapporto Istat su Bes: Pallucchi (Forum Terzo settore), “indispensabile investire importanti risorse pubbliche sul welfare per cambiare rotta”

“Gli indicatori Bes confermano l’assoluta necessità di dirigere il Paese verso un modello di sviluppo che consideri prioritario il contrasto a disuguaglianze e povertà, che sia sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, che dia valore alle relazioni sociali, unico vero argine contro la solitudine, soprattutto dei più giovani. È indispensabile investire importanti risorse pubbliche: il tessuto socio-economico italiano non può migliorare a costo zero”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore, commentando il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) di Istat. “Chiediamo che si lavori per un utilizzo lungimirante delle risorse del Pnrr, che rischia di trasformarsi in un’occasione mancata, e per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità ai diritti, anche alla luce del percorso che si sta avviando sui Lep”, ha aggiunto Pallucchi.