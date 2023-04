Facoltà teologica Sardegna: domani un incontro su laicità e laicismo con il sociologo Diotallevi

Che cosa significa essere “laici” oggi? Esiste un “laicismo” che va oltre la laicità? E soprattutto: in quali termini esatti si può parlare di una crisi del cristianesimo? Su questi temi che pongono la Chiesa a confronto con le ultime sfide di una società sempre più secolarizzata, dove il concetto stesso dell’“essere laici” cambia e richiede una nuova definizione, interverrà a Cagliari Luca Diotallevi, docente ordinario di Sociologia all’Università Roma Tre. L’incontro “Laicità e laicismo: una questione aperta” si terrà domani, venerdì 21 aprile, alle 17.30,nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna. Dopo i saluti del preside della Facoltà, Mario Farci, modererà la discussione Franco Siddi, presidente nazionale editori radiotelevisivi.

Diotallevi si occupa da anni di questi temi specifici, come la trasformazione del clero negli ultimi decenni, la transizione del cattolicesimo tra vecchie e nuove sfide, il nuovo laicato diviso tra religione e politica. La conferenza alla Facoltà Teologica offre, dunque, uno sguardo sociologico sui cambiamenti e le difficoltà dei cristiani nel mondo di oggi, ma anche sulle opportunità per comprendere il loro ruolo attivo e la propria identità in questa nuova epoca. Tra le ultime pubblicazioni del sociologo si ricordano “L’ordine imperfetto: modernizzazione stato, secolarizzazione” (2014); “Fine corsa: La crisi del cristianesimo come religione confessionale” (2017); “Il paradosso di Papa Francesco: la secolarizzazione tra boom religioso e crisi del cristianesimo” (2019).

L’evento è organizzato dalla suddetta Facoltà e dall’Associazione Suor Giuseppina Nicoli.