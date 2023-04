Diocesi: Casale Monferrato, il 26 aprile incontro “Responsabilità e impegno per la tutela dei minori” con don Ugolini

“Responsabilità e impegno per la tutela dei minori nella scuola, nella catechesi e nella pastorale giovanile”. Questo il tema dell’incontro in programma mercoledì 26 aprile a Casale Monferrato. L’appuntamento, ospitato dalle 16 alle 18 nella sala Cavalla della Curia vescovile, è promossa dalla diocesi di Casale Monferrato e vedrà l’intervento di don Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio per la tutela dei minori della diocesi di Bolzano-Bressanone, nonché coordinatore del Servizio regionale Triveneto e membro del Consiglio di presidenza del Servizio nazionale della Cei. L’incontro – spiegano dalla diocesi – è rivolto in particolare a sacerdoti, catechisti, animatori, insegnanti, collaboratori e volontari delle parrocchie.