Pnrr: Fitto (ministro), “soddisfazione per l’approvazione definitiva”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge e per il lavoro svolto, anche con le opposizioni”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al termine dei lavori alla Camera dei deputati. “Si tratta di un provvedimento che elimina molti impedimenti che ostacolavano l’attuazione del Pnrr”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che si sono rafforzate “le strutture tecniche preposte alla realizzazione delle misure, anche mediante la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e una migliore e più efficiente organizzazione delle responsabilità e delle funzioni” e si è “rafforzato e istituzionalizzato il dialogo con il mondo partenariale, trasferendo all’interno della Cabina di regia Pnrr, che coordina e dà impulso all’attuazione del Piano, le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il partenariato economico e sociale”.