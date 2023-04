Giornata della Terra: Cefalù, sei vescovi partecipano al “Laudato sii day”

Per la Giornata della terra 2023 sei vescovi italiani partecipano al “Laudato sii day”, organizzato dal Festival del cinema di Cefalù, per sensibilizzare ai temi dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, della crisi ecologica, integrale e ambientale. Ad intervenire all’evento, che si terrà sabato 22 aprile, sono i vescovi Luigi Renna (Catania), Gianrico Ruzza (Civitavecchia – Tarquinia), Angelo Spina (Ancona), Antonio Di Donna (Acerra), Calogero Peri (Caltagirone) e Michele Pennisi (emerito di Monreale). I sei presuli, impegnati sui temi ambientali ed ecologici, nella giornata di sabato, intervengono on line per commentare i temi affrontati dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”.

L’arcivescovo Luigi Renna è il presidente della Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza episcopale italiana. Il vescovo Gianrico Ruzza è membro della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei. Il vescovo Angelo Spina è il delegato del laicato e della cultura e comunicazioni sociali delle Marche. Il vescovo Antonio Di Donna è segretario e delegato per la Carità della Campania. Il vescovo Calogero Peri è delegato per i Beni culturali ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza eposcregione Sicilia. Il vescovo Michele Pennisi è impegnato nel sociale.

Il Festival del cinema di Cefalù ogni anno, in occasione della Giornata della Terra, assegna il “Premio Earth day” a un documentario che affronta i temi dell’Ambiente. Oggi, 20 aprile, presso l’Auditorium “Vincenzo Marguglio” di Cefalù saranno proiettati, ad una giuria di giovani, i 5 documentari selezionati, fra i 397 concorrenti, tra i quali sarà scelto il vincitore del Premio.