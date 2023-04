Diocesi: Alessandria, al via sabato l’ottavario per la Madonna della Salve. Il 30 aprile torna la processione per le vie cittadine

Prenderà il via sabato 22 aprile, nella cattedrale di Alessandria, l’ottavario per la Madonna della Salve, patrona della diocesi, la cui festa verrà celebrata domenica 30 aprile. Da sabato, sono previste diverse celebrazioni quotidiane oltre ai pellegrinaggi delle religiose e delle parrocchie, che parteciperanno come Unità pastorali portando davanti alla Madonna il loro cammino comunitario.

Domenica 23 aprile, il vescovo Guido Gallese presiederà alle 10.30 la messa pontificale; il presule, poi, da lunedì a venerdì celebrerà la messa delle 18. Negli stessi giorni, alle 19, verrà proposta una puntata di “Noi con la Salve” sul sito web diocesialessandria.it.

Sabato 29 aprile, alla vigilia della festa, sono in programma la celebrazione con ammalati, personale sanitario e volontari Oftal e Acos (ore 15.30) e la veglia di preghiera per le vocazioni (ore 21).

Domenica 30 aprile alle 10.30 mons. Gallese presiederà la messa pontificale; alle 16 ritornerà la processione in onore della Madonna della Salve con il tradizionale percorso che partendo dalla cattedrale attraverserà via Parma, piazza della Libertà, corso Roma, via Modena, via San Giacomo della Vittoria, poi di nuovo piazza della Libertà, via Parma e rientro in cattedrale, dove alle 18 sarà celebrata la messa. Conclusione della festa lunedì 1° maggio: alle 10.30 è prevista la messa a cui seguirà la riposizione del Venerando Simulacro; alle 18 verrà invece la celebrazione eucaristica per l’Associazione B. V. della Salve.