Diocesi: Cerignola, dal 27 aprile Settimana sociale su “Strade d’inclusione”

“Strade d’inclusione”. Questo il tema della VI Settimana sociale che si svolgerà dal 27 aprile al 2 maggio a Cerignola. Anche quest’anno, nel salone “Giovanni Paolo II” della Curia vescovile (Piazza Duomo, 42), l’Ufficio Caritas, diretto da don Pasquale Cotugno, e l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, guidato da Gaetano Panunzio, offrono al territorio un’opportunità di analisi e di riflessione su alcuni fenomeni che determinano processi educativi e lavorativi della nostra società: dall’analisi del fenomeno delle baby gang ai percorsi d’inclusione dei ragazzi; dall’analisi del reddito di cittadinanza ai percorsi di inclusione lavorativa di chi vive l’esclusione sociale.

Si partirà nella serata di giovedì 27 aprile con l’incontro su “Le bande giovanili”: dopo i saluti di don Cotugno, di Panunzio, del sindaco Francesco Bonito e della vicesindaco Maria Dibisceglia, interverranno il sociologo Walter Nanni dell’Ufficio studi di Caritas Italiana, Pino Tucci, coordinatore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Foggia, moderati dal giornalista Pietro Russo.

Nella mattinata del 28 aprile, dalle 10 al Teatro Mercadante, si parlerà di “Racket e usura: testimonianze di coraggio e libertà” in un incontro rivolto agli alunni delle classi delle scuole secondarie di II grado. Interverranno il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, don Luigi Ciotti, presidente di “Libera – Associazione Nomi e numeri contro le mafie”, Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo Antiraket e antiusura; di mons. Tonino Mottola, vicario generale della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, con la testimonianza di don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, e di Franco Elia, imprenditore agricolo.

“La giustizia riparativa: incontro, ascolto, comunità” sarà al centro dell’incontro che si svolgerà nella serata di sabato 29 aprile: alle 18.30 dialogheranno Agnese Moro, figlia dello statista democristiano, e Adriana Faranda, ex appartenente alle Brigate Rosse; modererà Gennaro Balzano, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Nella mattinata di martedì 1° maggio, alle 9 nella cattedrale di San Pietro Apostolo, il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Fabio Ciollaro, presiederà la messa in occasione della Giornata del lavoro alla presenza delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il presule, nel pomeriggio del 2 maggio, incontrerà alle 17 i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Infine, alle 18.30, l’incontro “Costruire alleanze per l’inclusione” con gli interventi di Piero D’Argento, docente alla Lumsa di Taranto, Antonio Russo, portavoce nazionale dell’Alleanza contro la povertà e vicepresidente delle Acli, Cristiano Gori, docente di Politica sociale all’Università di Trento, moderati da Roberto Rotunno, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”. Le conclusioni saranno affidate a mons. Ciollaro.