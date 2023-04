Diocesi: Concordia-Pordenone, stasera presentazione del libro ”Il Paese delle armi”

È in programma per la serata di oggi, giovedì 20 aprile, a Pordenone, la presentazione del libro “Il Paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata” (Edizioni Altreconomia) di Giorgio Beretta. L’evento, ospitato dalle 20.30 presso la Casa Madonna Pellegrina, è promosso Sottocommissione Pace della Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, custodia del Creato della diocesi di Concordia-Pordenone. “L’autore – viene spiegato dagli organizzatori – ci racconterà il suo libro, che affronta con rigore scientifico e sguardo lucido i temi del possesso e della diffusione legale delle armi in Italia. Il libro mette in discussione i falsi miti che circondano il possesso delle armi, sfata diverse credenze e svela le zone grigie della detenzione di armi”. Alla presentazione, moderata dal giornalista freelance e videomaker Giorgio Simonetti, interverrà l’autore.