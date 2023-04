Gianna Beretta Molla: Magenta, per il centenario della nascita presentazione del libro “L’eterno presente di Dio”

Nel centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla proseguono in diocesi di Milano le celebrazioni, il cui prossimo appuntamento si svolgerà al Centro Paolo VI di Magenta, in via San Martino 13, venerdì 21 aprile alle 21. “‘L’eterno presente di Dio’. I fioretti di santa Gianna”: si tratta della presentazione ufficiale del libro della docente universitaria Elena Rondena (Edizioni Ares, 152 pagine), che è stato realizzato per volontà della Comunità pastorale di Magenta con il contributo delle Amministrazioni comunali di Magenta e di Mesero. Il volume raccoglie una serie di testimonianze, “tanto semplici quanto profonde, delle ‘sue ragazze’ dell’Azione Cattolica, che avendola conosciuta in vita hanno voluto condividere i loro ricordi”. Organizzato in collaborazione con il Centro studi politico sociali J. F. Kennedy e il Centro culturale don Cesare Tragella, all’incontro interverranno Elena Rondena e il prevosto don Giuseppe Marinoni, coordinati da Angelo Colombini.