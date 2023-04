Diocesi: Pavia, al via la “Settimana Agostiniana”. Mons. Sanguineti, “riscoprire e valorizzare il dono della presenza di Sant’Agostino”

Prenderà il via domenica 23 aprile la “Settimana Agostiniana Pavese”, evento promosso per fare memoria della conversione e del battesimo di sant’Agostino. Gli appuntamenti si apriranno con la celebrazione eucaristica che mons. Domenico Berni, vescovo emerito agostiniano, presiederà alle 18.30 con l’esposizione e la venerazione delle reliquie del santo. Il giorno della Festa, lunedì 24 aprile, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, celebrerà la messa delle 9 nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, mentre la solenne concelebrazione eucaristica delle 18.30 sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. La settimana si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta alle 18.30 da mons. Giovanni Scanavino, vescovo emerito agostiniano, e con la reposizione dell’urna contenente i venerati resti di sant’Agostino. La “Settimana Agostiniana Pavese” comprenderà anche eventi culturali come l’incontro su “Attualità di Agostino. La città di Dio e la città dell’uomo” che vedrà la partecipazione del filosofo Massimo Cacciari e del teologo p. Giuseppe Caruso; l’iniziativa, ospitata dalle 21 di mercoledì 26 aprile nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, sarà introdotta da Giovanni Gazzaneo (coordinatore di “Luoghi dell’Infinito” di Avvenire); si tratta di un evento di particolare rilievo nel programma delle celebrazioni agostiniane del 2023 che il Comitato Pavia Città di Sant’Agostino propone alla cittadinanza. Il 27 aprile doppio appuntamento con la presentazione del volume (a cura di Renzo Dionigi) “Sant’Agostino d’Ippona e la sua Arca a Pavia. Tredici secoli di cultura e arte” e la proiezione al cinema Politeama del film “Sant’Agostino” con l’intervento dell’attore Alessandro Preziosi che ha interpretato il ruolo del vescovo di Ippona. Infine, il 28 aprile la tradizionale “Lectio Augustini” in Università. Nella lettera inviata ai fedeli, il vescovo Sanguineti oltre a proporre programma della “Settimana Agostiniana Pavese”, ha ricordato che “stiamo vivendo come diocesi un anno agostiniano per celebrare i 1300 anni della presenza di sant’Agostino a Pavia”. “Proprio perché vogliamo riscoprire e valorizzare il dono della presenza di sant’Agostino, compatrono della diocesi con san Siro, i tradizionali pellegrinaggi vicariali del mese di maggio, che normalmente si svolgevano alla Certosa di Pavia, interrotti negli anni della pandemia, saranno ripresi quest’anno, avendo come meta la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono custodite le reliquie di sant’Agostino”, ha spiegato il presule, aggiungendo che “i pellegrinaggi si svolgeranno alla sera dei quattro venerdì di maggio, con il ritrovo alle 21 nella basilica: qui pregheremo il Santo Rosario, meditando i misteri proposti con l’aiuto della parola di Sant’Agostino e alla fine affideremo al Santo vescovo le nostre comunità con una preghiera corale”.