Sinodo: suor Becquart, “a fine maggio sarà pubblicato l’Instrumentum laboris”

“Ci sono resistenze, difficoltà, ma quello che abbiamo visto è un processo passo dopo passo”. Così suor Nathalie Becquart, sottosegretaria della Segreteria generale del Sinodo, ha definito il processo sinodale, giunto alla conclusione della tappa continentale. “A fine maggio sarà pubblicato l’Instrumentum laboris”, ha annunciato rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa in Sala stampa vaticana. “Visto che il Sinodo è un processo, non possiamo dire ora come sarà il documento”, ha precisato: “Quello che voglio sottolineare è che il processo sinodale consiste nel discernere e imparare come essere una sola Chiesa nella diversità delle culture e dei contesti, per rispondere alle diverse sfide che emergono. Una delle parole-chiave è inculturazione”.