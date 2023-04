Parlamento Ue: approvati i mandati negoziali sui dossier per le politiche migratorie e di asilo e avvia i colloqui con i Paesi membri

Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, approva i mandati negoziali sui dossier per le politiche migratorie e di asilo e avvia i colloqui con i Paesi membri. Lo comunica l’Eurocamera in una nota. In particolare, il Parlamento Ue ha adottato, con 419 voti favorevoli, 126 contrari e 30 astensioni, l’avvio dei mandati negoziali interistituzionali sul nuovo regolamento per lo screening dei cittadini per i Paesi terzi. Inoltre, la plenaria ha approvato, con 431 voti favorevoli, 121 contrari e 25 astensioni, i negoziati sul “sistema centralizzato di informazioni sulle condanne (ECRIS-TCN)”. Queste regole (identificazione, impronte digitali, controlli di sicurezza e la valutazione preliminare della salute e della vulnerabilità ) si applicheranno alle frontiere dell’Ue alle persone che non soddisfano le condizioni di ingresso. Negli emendamenti, gli eurodeputati hanno aggiunto “un meccanismo indipendente di monitoraggio sul rispetto dei diritti fondamentali anche per la sorveglianza delle frontiere per garantire che eventuali respingimenti siano segnalati e indagati”.