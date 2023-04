Libri: Roma, il 26 aprile presentazione di “La luce che attraversa il tempo” di mons. Camisasca

(foto Comunione e liberazione)

È in programma per mercoledì 26 aprile, alle 19 nel Centro internazionale di Comunione e Liberazione in via Marcello Malpighi 2 a Roma, la presentazione del libro “La luce che attraversa il tempo – Contributo per una riforma della Chiesa” (ed. San Paolo) di mons. Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla. Oltre all’autore, prenderanno parte all’incontro moderato dal direttore del Centro internazionale di Comunione e Liberazione, don Andrea D’Auria, il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, e Davide Prosperi, presidente della fraternità di Comunione e Liberazione.