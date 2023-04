Diocesi: Como, 4 incontri promossi da Acli, Ac, Caritas e CdO per parlare di bene comune e partecipazione

“Partecipare: ne vale sempre la pena!”: si torna a parlare di bene comune, nella diocesi di Como, con l’iniziativa promossa da Acli, Azione cattolica (Ac), Caritas diocesana e Compagnia delle Opere (CdO), che propongono quattro incontri per tornare a parlare di partecipazione, di problemi di Como, di come i cittadini possono dare un contributo alla vita della loro comunità.

“Verrà presentata l’idea di un percorso cittadino per accompagnare la vita sociale della città nei prossimi anni”, si legge sul sito della diocesi di Como. Gli incontri, che avranno inizio sempre alle ore 20.45, partono stasera all’Oratorio Monteolimpino, per il vicariato di Monteolimpino. Proseguono, poi, giovedì 27 aprile all’Oratorio di Camerlata, per Camerlata, Breccia, Prestino, Rebbio; venerdì 28 aprile all’Oratorio Sant’Agata per Centro, Lora, Civiglio, Garzola, Camnago; al Centro parrocchiale di Albate per Albate, Muggiò, S. Antonio.