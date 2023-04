Parlamento Ue: al voto oggi riforma in materia di asilo e migrazione, violenza e omicidi contro gli oppositori in Russia

(Strasburgo) La plenaria del Parlamento europeo, che si conclude oggi a Strasburgo, deciderà se approvare i mandati negoziali sulle principali proposte legislative sulla riforma delle politiche Ue in materia di asilo e migrazione, in particolare su situazioni di crisi, screening dei cittadini di Paesi terzi, gestione dell’asilo e della migrazione e residenti di lungo periodo. “Se sostenuti dalla plenaria, possono iniziare i colloqui con il Consiglio sulla forma finale della legislazione”, spiega una nota dell’Eurocamera. A mezzogiorno, la plenaria adotterà nuove regole sui cripto-mercati e sul trasferimento di cripto-asset, “garantendone la tracciabilità – per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra gli altri crimini – rafforzando al contempo la protezione dei consumatori e gli standard ambientali in questo settore emergente”.

Dopo un dibattito in plenaria svoltosi ieri, i deputati voteranno oggi su un progetto di risoluzione che chiede l’immediato rilascio di Vladimir Kara-Murza e Alexei Navalny. La bozza di testo invita il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a indagare su atti di detenzione disumana, tortura e omicidio di oppositori politici e sollecita gli Stati membri a fornire visti umanitari e altro sostegno ai dissidenti russi a rischio di persecuzione politica.

Una bozza di risoluzione che sarà votata in plenaria sempre oggi a mezzogiorno chiede di revocare la legislazione varata di recente in Uganda, che prevede condanne fino all’ergastolo per chi si dichiara gay.