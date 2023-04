Benin: Gruppo missionario “Un pozzo per la vita” di Merano, inaugurata scuola primaria finanziata dalla Cei

(Foto: Gruppo Missionario “Un pozzo per la vita” - Merano)

È stata inaugurata, nel villaggio di Firou, nella regione dell’Atacora, in Benin, la nuova scuola primaria costruita dal Gruppo missionario “Un pozzo per la vita” di Merano, in collaborazione con la Caritas della diocesi di Natitingou, anche grazie ad un contributo dai fondi dell’8xmille assegnato dal Servizio per gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo della Conferenza episcopale italiana.

La scuola – viene spiegato in una nota del Gruppo missionario Merano – consentirà di accedere all’istruzione primaria a circa 300 bambine e bambini di Firou e dei villaggi del circondario, parte dei quali oggi non frequentano alcuna scuola. Nel villaggio, il Gmm aveva già costruito, due anni fa, un “forage” che fornirà acqua potabile anche al complesso scolastico, costituito da sei aule, l’ufficio per la direzione, un magazzino, i servizi igienici ed una sala polivalente che sarà utilizzata anche per iniziative rivolte agli abitanti del villaggio.

“Avete fatto tanto per Firou”, ha detto padre Celestin Dendabadou, già parroco del villaggio che, da responsabile della Direzione diocesana per l’insegnamento cattolico, in passato, ha promosso la costruzione di numerose scuole nella regione dell’Atacora”. “Sapete quanto amo l’educazione: questa scuola – ha aggiunto – è una grande testimonianza della chiesa in questo posto sperduto del Benin”.

L’opera è costata circa 214.000 euro, somma coperta in buona parte dal contributo di quasi 180.000 euro della Cei. “La scuola di Firou conferma ancora una volta la bontà della scelta di destinare l’8 per mille delle imposte alla Chiesa cattolica – ha commentato il fondatore del Gmm, Alpidio Balbo – che può sostenere, in questo modo, migliaia di progetti in aiuto dei più deboli e dimenticati in Italia e nei Paesi in via di sviluppo”.

Il sostegno della Cei, ha consentito al Gruppo missionario Merano, negli ultimi anni, di realizzare in Benin anche la scuola secondaria del centro scolastico “Maria Adelaide” di Bembereke, la sede dell’Istituto di studi per la formazione di educatori specializzati (Isfes) a Cotonou, il dispensario medico “Adriana Del Prato” sull’isola di Agonve e le scuole secondarie, una delle quali ad indirizzo professionale, del College “Jean Louis Brehier” di Kouande.