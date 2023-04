Università: Milano, la formazione professionale della Cattolica nel Ristorante.9

Sarà presentato domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 17,30 nel Ristorante.9 in via L. Necchi 9 a Milano, il progetto di educazione e formazione al mondo del lavoro destinato agli studenti dei Centri di formazione professionale del territorio lombardo dal titolo “Incontra il tuo futuro”. Il progetto è promosso da EduCatt con Accademia formativa Martesana, Capac, Galdus e vuole offrire agli studenti l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa nel Ristorante.9 della Cattolica, dove in occasione della presentazione sarà offerto un aperitivo realizzato dallo chef Andrea Dell’Edera con i prodotti di Selezione Casa Fogliani. Alla presentazione interverranno il presidente EduCatt Elena Marta, il direttore della sede di Milano dell’Università Cattolica Mario Gatti e il direttore della Fondazione EduCatt Angelo Giornelli. Seguiranno le testimonianze del coordinatore delle Scuole e di alcuni esponenti del mondo dell’istruzione e della formazione di Regione Lombardia.