Papa Francesco: ai giornalisti, “continuate a fare luce sulla piaga dell’abuso per sradicare questo male profondo

Nel messaggio scritto dal cardinale segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, e indirizzato a padre Hans Zillner, direttore dell’Istituto, si legge che Papa Francesco “confida che le vostre discussioni e le esperienze condivise che coinvolgono giornalisti, sopravvissuti ed esperti contribuiscano a fare ulteriore luce sulla piaga dell’abuso e a promuovere una cooperazione più efficace all’interno della Chiesa e delle società in generale, al fine di sradicare questo male profondo”. Il Santo Padre esprime poi “la sua gratitudine per i continui sforzi compiuti per promuovere la trasparenza, restituire dignità e speranza ai sopravvissuti agli abusi e garantire il benessere di tutti i figli do Dio”. All’incontro di oggi sono intervenuti mons. Charles J. Scicluna, arcivescovo di Malta e segretario aggiunto del Dicasrero per la Dottrina della Fede; Brian Devlin, sopravvissuto, Tina Campbell, internazional Safeguarding Consultant, e padre Davide Cito, esperto di Diritto penale canonico.

L’incontro è stato promosso in occasione dei 20 anni dal premio Pulitzer conferito nel 2003 ai giornalisti del team “Spotlight” del Boston Globe per aver scoperto i decenni do abusi sessualità su minori d’appartenenza di membri del clero dell’arcidiocesi di Boston. All’incontro si è cercato di riflettere a vent’anni da quello storico lavoro, a che punto è la Chiesa cattolica nel suo impegno volto a tutelare e proteggere i bambini e le persone vulnerabili e quali contributi hanno dato i giornalisti nel far emergere le responsabilità.