Diocesi: Urbino e Pesaro, convegno su “Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia”

“Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia”: è il titolo del convegno che si svolgerà il 19 aprile presso l’Aula magna dell’Università di Urbino, patrocinato dalle Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e di Pesaro. Interverranno l’economista e Direttore Scientifico dell’evento “The Economy of Francesco”, Luigino Bruni con la relazione su “Capitalismo meridiano. Alle radici dello spirito mercantile tra religione e profitto”, il frate Andrea Ricatti che parlerà sul tema “The Economy with Francesco”. Il religioso si occupa di economia francescana e in particolare del pensiero economico francescano e dei Monti di Pietà. Moderatore sarà Giuseppe Travaglini, professore ordinario di Politica Economica presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia Società Politica (Desp), di cui è il Direttore.