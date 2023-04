Diocesi: Fermo, a settembre pellegrinaggio al santuario di Fatima guidato da mons. Pennacchio

È in programma per il mese di settembre il pellegrinaggio diocesano al santuario di Fatima organizzato dall’associazione di fedeli “Apostoli del Cuore Immacolato di Maria”, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la pastorale del Turismo, sport e tempo libero dell’arcidiocesi di Fermo. Dall’11 al 14 settembre prossimi, i partecipanti vivranno quattro giorni intensi di preghiera, silenzio, celebrazioni eucaristiche e visite ai luoghi dove hanno vissuto i pastorelli e dove sono avvenute le apparizioni della Madonna; quattro giorni di pellegrinaggio per rigenerare e rafforzare la propria fede, accompagnati dall’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio. Nel corso del pellegrinaggio sono previste visite ad Ajustrel, villaggio natale dei pastorelli, e a Coimbra presso il monastero delle Carmelitane dov’è stato creato il memoriale di suor Lucia.

Il programma completo e dettagliato del pellegrinaggio è consultabile sul sito web diocesano www.fermodiocesi.it.