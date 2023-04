Messico: iniziata l’assemblea dei vescovi, emergenza migranti in primo piano

(Foto vescovi Messico)

Ha preso avvio, ieri, a Città del Messico, l’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale messicana (Cem). Questi alcuni dei temi all’attenzione dei vescovi: la violenza nel Paese, l’emergenza migranti, il rafforzamento della missione della Chiesa nei confronti dei giovani e degli adolescenti, la famiglia e la vita, la cultura vocazionale, la sinodalità e la costruzione della pace. L’Assemblea si è aperta con il saluto del nunzio apostolico, mons. Joseph Spiteri. Nel corso della prima giornata, si è parlato soprattutto di migranti, con Marcelo Ebrard, segretario degli Affari esteri del Governo messicano, con il quale c’è stato un lungo confronto, dopo le preoccupazioni espresse dalla Chiesa, divenute più intense in seguito all’incendio di una stazione dell’Istituto nazionale per le migrazioni, a Ciudad Juárez. Ebrard, secondo un comunicato diffuso dalla Cem, ha parlato degli sforzi compiuti in materia di migrazione, presentando un rapporto triennale sull’evoluzione della questione e sottolineando il lavoro che il Ministero degli Affari esteri ha svolto attraverso vari trattati e dialoghi con diversi Governi, in particolare con le autorità statunitensi. Nel comunicato, si riferisce che i vescovi hanno ribadito il loro impegno a sostenere, in collaborazione con le Nazioni Unite, i centri di accoglienza della Chiesa per i migranti e a realizzare giornate di informazione e reclutamento per i lavoratori agricoli, oltre che per l’ottenimento dei visti.