Eurostat: Germania e Polonia i Paesi che hanno accolto più rifugiati dall’Ucraina. In Italia quasi 150mila. In calo gli arrivi

Al 28 febbraio 2023, dice l’ufficio europeo di statistica Eurostat, il numero totale di ucraini beneficiari di protezione temporanea nei paesi dell’Ue era più alto in Germania (1.000.530) e Polonia (989.080). Il flusso dalla terra invasa dalla Russia continua: a febbraio, è ancora la Germania ad aver concesso il maggior numero riconoscimenti di protezione temporanea (25.125); di questi, 7.725 erano minori di 18 anni (cioè il 31%); il secondo Paese per numeri di protezione concesse è stata ancora la Polonia (24.905 concesse, di cui 6.070, cioè il 24% a minori), dalla Repubblica Ceca (9.775) e dalla Romania (7.920). C’è stata però una diminuzione di richieste in questi Paesi: Polonia, -3 540 rispetto a gennaio 2023, Germania -3 080, Repubblica Ceca -2.630 e Romania -1.035. Per contro ci sono stati incrementi, seppur lievi in Irlanda (+540) e Finlandia (+520). In termini di proporzione rispetto alla popolazione di ciascun Stato membro dell’Ue, il rapporto più alto di cittadini accolti per mille persone (sempre relativamente a febbraio 2023) è stato registrato a Cipro (1,1) e nella Repubblica Ceca (0,9). Quanto all’Italia, a febbraio sono state 440 le nuove protezioni rilasciate; a gennaio erano state 915, 2.915 a dicembre 2022. In totale, in Italia, sono state 148.060 le persone scappate dall’Ucraina a cui è stata riconosciuta la protezione temporanea.