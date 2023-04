Parlamento Ue: Kosovo, liberalizzazione visti. Kyuchyuk (eurodeputato), “passo monumentale per l’integrazione europea”

Via libera oggi dal Parlamento europeo alla liberalizzazione dai visti per i cittadini del Kosovo permettendo loro di viaggiare nei Paesi dell’Ue senza dover chiedere il visto. Dopo il permesso a Pristina, l’intera zona dei Balcani occidentali gode delle stesse possibilità con la libertà di viaggiare nell’Unione. “Oggi, il Parlamento europeo fa storia con un voto positivo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo”, ha detto l’eurodeputato Ilhan Kyuchyuk, considerando l’evento “un passo monumentale per l’integrazione europea, che incentiverà l’unità ed espanderà le opportunità per tutti”. La decisione è stata accolta con grande entusiasmo anche dal premier kosovaro Albin Kurti che ha scritto sul suo profilo ufficiale in Twitter: “Grande notizia per il Kosovo oggi. La liberalizzazione dei visti inizierà il 1° gennaio 2024”. A suo avviso, “questo ci porterà un passo più vicino all’Ue e contribuirà alla ricchezza che l’Ue offre”. Il premier Kusti, inoltre, ha ringraziato gli europarlamentari per il loro supporto.