Sicurezza a scuola: Cittadinanzattiva, domani a Roma la consegna del Premio “Vito Scafidi”

Si terrà domani a Roma la cerimonia di consegna del Premio delle buone pratiche di sicurezza e salute a scuola “Vito Scafidi”, promosso da Cittadinanzattiva e giunto quest’anno alla diciassettesima edizione. Studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e civici racconteranno esperienze e progetti innovativi realizzati dalle scuole sui temi del Premio: la sicurezza a scuola e sul territorio, l’educazione al benessere, l’educazione alla cittadinanza attiva, ai quali si aggiunge, per la prima volta, l’ambito della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico (con una raccolta di video messaggi, attività, progetti dei ragazzi rivolti al mondo degli adulti e/o ai propri coetanei affinché ci si mobiliti a tutti i livelli). Appuntamento alle 10 presso il Centro Europa Experience “David Sassoli”, in piazza Venezia 6c.

A questa edizione del Premio hanno partecipato 90 scuole di ogni ordine e grado con progetti che riguardano: comportamenti corretti per fronteggiare emergenze all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno; prevenzione di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e vandalismo; tutela dell’ambiente; sicurezza stradale; utilizzo consapevole di tecnologie e social network; educazione al benessere attraverso abitudini e comportamenti alimentari, attività motorie e sportive, stili di vita; educazione alla cittadinanza attiva, tramite promozione di percorsi di educazione civica, esperienze solidali nei confronti dei soggetti più deboli, esperienze di convivenza civile, legalità, inclusione sociale.

Ad aprire i lavori Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. A seguire gli interventi e la premiazione delle scuole vincitrici in presenza e collegamento con le scuole menzionate. Interverranno fra gli altri Titti Postiglione, vice capo dipartimento della Protezione civile; Annalisa Rosati, Ufficio III per le misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica – ministero dell’Istruzione e del merito; Antonio Morelli, Comitato vittime San Giuliano di Puglia; Cinzia Caggiano, mamma di Vito Scafidi (video messaggio). Conclusioni a cura di Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva. A seguire gli studenti presenti prenderanno parte ad attività e giochi di ruolo relativi al funzionamento delle istituzioni europee, messi a disposizione dal Centro Europa Experience.