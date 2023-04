Scuola: Fidae, avviato il processo per entrare nel nuovo Registro del Terzo Settore

“La nostra federazione si avvia ad entrare nel nuovo Registro del Terzo Settore, dopo mesi di riflessioni e di considerazioni guidate da esperti in materia che ci hanno confermato quanto sia importante quello che facciamo non solo per tutti i nostri associati ma per il sistema scolastico più in generale e, di conseguenza, per tutto il territorio”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ha commentato il voto all’unanimità dell’Assemblea straordinaria della federazione che ha confermato la modifica dello Statuto Fidae, sottolineando la funzione della Fidae di coordinare le scuole e promuoverne un’azione sinergica e di rete.

“L’iscrizione al Runts per noi significa prima di tutto poterci sedere al tavolo con le amministrazioni pubbliche – ha continuato Kaladich – e non essere esclusi da processi di consultazione e partenariato pubblico e privato per scopi di alta valenza sociale che di fatto stiamo portando avanti, con continuità , da diversi anni, e si aprirebbero poi numerose opportunità per tutte le scuole associate”. L’iscrizione al nuovo Registro unico per gli enti del Terzo Settore, con il conseguente adeguamento in base alla Riforma del Terzo Settore secondo il decreto legislativo 117/2017, è stata votato dall’Assemblea nazionale della Fidae dopo aver accolto il parere favorevole da parte Consiglio nazionale.