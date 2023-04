Dicastero Chiese orientali: dal 20 aprile, a Cipro, il simposio “Radicati nella speranza” per ricordare i 10 anni dell’Esortazione post-sinodale “Ecclesia in Medio Oriente”

“Radicati nella speranza”: è questo il titolo del Simposio organizzato dal Dicastero per le Chiese orientali che prenderà il via dal 20 aprile (fino al 23) a Nicosia (Cipro). All’evento sono attesi oltre 250 rappresentanti delle Chiese cattoliche del Medio Oriente, tra loro patriarchi, vescovi, sacerdoti e esponenti di istituti religiosi e movimenti laici. Il simposio intende ricordare il decimo anniversario della Esortazione apostolica post-sinodale “Ecclesia in Medio Oriente” e sarà presieduto dall’arcivescovo Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Sarà presente, tra gli altri, anche mons. Giampietro Dal Toso, Nunzio apostolico a Cipro e in Giordania. La relazione di apertura sarà a cura del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. In programma anche le relazioni di mons. Paolo Martinelli, Vicario apostolico dell’Arabia meridionale, la teologa palestinese Viola Raheb, la docente libanese Mirna Mzawaq e Nadim Ammann, membro della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). L’Assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi ebbe luogo in Vaticano nell’ottobre del 2010 e l’Esortazione post-sinodale fu consegnata da Papa Benedetto XVI ai Patriarchi, ai Vescovi e a tutti i battezzati cattolici del Medio Oriente il 16 settembre 2012, in occasione del suo viaggio apostolico in Libano.