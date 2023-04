Scuola: Agidae, il 21 e il 22 aprile a Roma il convegno nazionale di studio “Le opere della Chiesa al servizio del bene comune. Prospettive, innovazione, merito”

Allegati Programma convegno Agidae

Scuola, assistenza, sanità, fisco, lavoro: sono i temi al centro del convegno nazionale di studio dell’Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica), intitolato “Le opere della Chiesa al servizio del bene comune. Prospettive, innovazione, merito”.

Il convegno, ricorda padre Francesco Ciccimarra, presidente nazionale dell’Agidae, si svolgerà il 21 e il 22 aprile presso la Pontificia Università Urbaniana, a Roma. Al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, è affidata la prolusione, che si soffermerà sulle attività della Chiesa come ascolto e servizio autentico in favore della persona in un contesto istituzionale di confronto e collaborazione con lo Stato Italiano.

“Il convegno – afferma padre Ciccimarra – vuole rappresentare un momento di riflessione attualizzata sui tanti aspetti che le opere della Chiesa in Italia vivono con particolare apprensione a causa di un riconoscimento istituzionale sempre in divenire, una sorta di esame mai concluso nonostante la consapevolezza di un servizio multisecolare svolto all’insegna della dedizione senza compromessi verso gli ultimi, all’ascolto delle istanze più recondite delle generazioni che si avvicendano nel tempo. La ricerca costante del bene comune nelle diverse attività svolte dagli enti, ecclesiastici e non, esige un supporto costruttivo da parte dei vari interlocutori istituzionali in un contesto di sana e autentica collaborazione”.

Il convegno è aperto ai responsabili e collaboratori degli istituti: superiori, amministratori, direttori, docenti e operatori impegnati a vario titolo nelle nostre istituzioni.

I lavori del convegno si soffermeranno principalmente su una serie di questioni: la disabilità degli alunni come lesione dei diritti soggettivi nell’esperienza della scuola paritaria: una contrazione di libertà nella scelta educativa degli alunni, delle famiglie, delle scuole; l’uso diffuso della Cannabis tra i giovani come sfida educativa per la scuola e la famiglia e le conseguenze sulla salute mentale dei ragazzi; la valutazione di merito nelle scuole statali e paritarie, oggi, in un’ottica di contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; l’educazione e la formazione degli studenti: il ruolo delle tecnologie digitali; l’assistenza sanitaria integrativa, un valore aggiunto per la tutela dei lavoratori dipendenti e religiosi; l’accreditamento dei servizi e delle strutture sociosanitarie e assistenziali nelle Linee guida del Ministero della Salute; il Pnrr una grande opportunità per il Sistema nazionale dell’istruzione: scuole statali e scuole paritarie insieme verso il futuro; il nuovo “Decreto Lavoro”: il contratto a tempo determinato e le modifiche al decreto-trasparenza e al decreto-dignità; il supporto dei Fondi interprofessionali per la formazione, per il sostegno e lo sviluppo delle attività.

Al convegno interverranno il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, che si confronteranno in una tavola rotonda coordinata da Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, su temi legati alle attività degli enti nell’impatto con la legislazione vigente: la scuola, le opere sociosanitarie, le attività ricettive, la Riforma fiscale, il problema Imu, la decontribuzione del lavoro al Sud.

Chi non potrà essere presente al convegno avrà comunque la possibilità di seguire i lavori tramite la diretta streaming sul canale YouTube “Associazione Agidae”.