Sociale: Acli Roma, domani il sindaco Gualtieri e Borzì inaugurano la mostra “The Ai.D, il cyberbullismo oltre le parole”

Domani, 19 aprile, alle ore 12, presso “La Vaccheria” (via Giovanni L’Eltore, 35), a Roma, si terrà l’inaugurazione di “The Ai.D, il cyberbullismo oltre le parole”, una mostra nata su iniziativa delle Acli di Roma dall’idea creativa dell’agenzia pubblicitaria Ddb Group e curata da Riccardo Rizzetto Studio. La mostra, spiegano le Acli Roma, vuole raccontare un nuovo volto del cyberbullismo, mettendo concretamente in scena gli effetti che questo comportamento genera nelle vittime, attraverso l’arte digitale, capace di contribuire, tramite un software di intelligenza artificiale, a trasformare la sofferenza ed esorcizzare la paura grazie a linguaggi creativi innovativi. L’iniziativa è promossa in collaborazione con i Giovani delle Acli e con il Municipio Roma IX, e con il patrocinio di Roma Capitale. Saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, l’architetto e curatore della mostra Riccardo Rizzetto e l’influencer Martina Attili. Oltre a loro ci saranno anche la presidente del Municipio Roma IX Eur, Titti Di Salvo, il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, e il responsabile dei Giovani delle Acli, Simone Romagnoli.