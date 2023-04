Maternità: Forum famiglie Puglia, ratificato l’apporto nella delibera regionale a tutela delle donne in gravidanza in difficoltà

“Dalla mediazione familiare ai sostegni economici per le neomamme: sono queste alcune delle linee di intervento approvate ieri dalla Regione Puglia in attuazione di quanto stabilito nell’attuale Piano regionale per le Politiche familiari che rendono finalmente integrale l’applicazione dei punti due e cinque della legge sull’aborto del 22 maggio 1978 n. 194, come richiesto dal Forum delle associazioni familiari nei mesi scorsi con la finalità di sostenere la natalità attraverso l’attuazione di misure a sostegno della donna incinta in difficoltà e desiderosa di portare a termine la gravidanza”. È quanto si legge in una nota del Forum delle associazioni familiari di Puglia diffusa oggi.

“Ci sembra centrale – ha dichiarato la presidente Maria Lodovica Carli – l’attenzione che la Regione Puglia intende offrire alle tante donne gravide in difficoltà con l’approvazione di queste linee di intervento anche in applicazione della parte preventiva della legge 194 in questo momento di estrema crisi demografica che il nostro territorio attraversa. Le associazioni familiari competenti del privato sociale assicurano la loro collaborazione agli ambiti territoriali, ai distretti e ai consultori familiari nel compito di intercettare le donne in difficoltà e cooperare per l’attuazione delle varie misure di tutela previste dalla Regione”.

Grazie alla misura varata verrà promossa la cooperazione tra le reti di servizi che si occupano sul territorio di accoglienza e cura delle donne in gravidanza al fine di favorire l’individuazione di situazioni di disagio e, quindi, l’attivazione di percorsi di sostegno e di cura che potranno consistere in psicologico, supporto emotivo, mediazione del conflitto familiare, bonus per l’acquisto di prodotti per la cura e l’alimentazione del neonato.

“Aspettavamo con ansia l’approvazione delle linee d’intervento per iniziare a lavorare con gli ambiti territoriali e indirizzarli a future mamme”, hanno affermato la presidente del Forum provinciale di Lecce, Assunta Corsini, e la rappresentante per il Forum dei consultori diocesani di Lecce, Marcella Marino, aggiungendo che “abbiamo costruito una rete solida con il territorio allo scopo di dare piena attuazione alla parte preventiva della legge 194, applaudiamo all’iniziativa e attendiamo che diventi concreta l’assegnazione di fondi per poter poi costruire un progetto che andrà ad intercettare i bisogni primari delle donne pugliesi”.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto con l’approvazione della delibera che consente l’attuazione degli interventi a tutela delle donne in gravidanza, che permetterà agli Ambiti provinciali di operare in sinergia con gli enti del terzo settore al servizio delle future mamme pugliesi”, ha commentato Denise D’Amato, presidente di Federvita Puglia. “L’approvazione – ha rilevato – è l’ultimo passo di un lungo e faticoso processo di costruzione dal basso partito dal 2017, che ha visto la Regione Puglia particolarmente attenta alle istanze e alle proposte attuative di chi, quotidianamente, affronta le difficoltà legate alla scoperta di una gravidanza inaspettata: ventidue realtà, tra Centri di aiuto alla vita (Cav), Movimenti per la vita (Mpv) e Case di accoglienza per gestanti e madri con figli a carico operanti in Regione. Siamo certi che questa ritrovata sinergia possa supportare la politica regionale nell’invertire la tendenza al depauperamento del territorio, accogliendo con ogni vita nascente anche le sfide che essa porta alla società in termini di servizi, possibilità, prospettive”.