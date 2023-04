Gmg Lisbona 2023: “I martedì della Gregoriana”, oggi dialogo sulla “Fratelli tutti” tra il card. Gambetti e Daniele Bruno

foto SIR/Marco Calvarese

Saranno il card. Mauro Gambetti e Daniele Bruno, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù – inserita nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita – ad animare oggi pomeriggio (ore 17.30), presso la Pontificia Università Gregoriana, la seconda delle tre conferenze pubbliche sul tema “Camminando verso Lisbona – 10 anni di Francesco”, iniziativa promossa dal Centro Hurtado, in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, e dedicata alla Gmg. Al centro del dialogo la “Fratelli tutti” di Papa Francesco. In un’intervista a Vatican News, il presidente Bruno ha ricordato come “i valori che intende promuovere la ‘Fratelli Tutti’ “si intersechino con quelli promossi dalla Gmg. La fraternità e l’amicizia sociale sono le due parole nello stesso sottotitolo dell’enciclica: se queste parole costituissero l’humus dell’esperienza – non solo dei giorni della Gmg – ma dell’intera gioventù, potrebbero fornire una diversa chiave di lettura di tutto quanto sta accadendo – alludo, solo a titolo esemplificativo – alla pandemia e alla guerra in Ucraina, nonché a tutte quelle guerre, che costituiscono quella terza guerra mondiale a pezzi di cui spesso parla Papa Francesco, e ai danni che sta causando il cambiamento climatico. Non solo una chiave di lettura ma anche, e soprattutto, un modo per quantomeno provare a superare tutti questi macro problemi, per passare, dall’egocentrismo all’allocentrismo”. La prima conferenza si è svolta il 31 marzo scorso e ha visto il card. José Tolentino de Mendonça in dialogo con Josè Mourinho. La conferenza finale, invece, il 9 maggio, vedrà il card. Gianfranco Ravasi dialogare con Jorge Vaz de Carvalho. Gli incontri si rivolgono “a giovani laici e laiche che vogliono affiancare alla loro formazione umana e professionale l’intelligenza della fede cristiana per prepararsi alle sfide che affrontano nelle nostre società”. Tutti e tre gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, previa registrazione sul sito www.unigre.it . È inoltre possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul canale youtube.com/UniGregoriana.