Croazia: plenaria dei vescovi. All’ordine del giorno le linee guida per la tutela dei minori

È iniziata oggi la 66ª Assemblea plenaria ordinaria della Conferenza episcopale croata che durerà fino al 20 aprile, guidata dal presidente mons. Drazen Kutlesa, che dal 15 aprile è stato nominato dal Papa nuovo arcivescovo di Zagabria. Tra i temi all’ordine del giorno la presentazione del documento del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita “L’itinerario catecumenale per la vita coniugale – Orientamenti pastorali per la Chiesa locale”. Verranno discusse le linee guida della Conferenza per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e saranno presentate le linee guida della Cei sull’argomento, tradotte in lingua croata. “Si tratta di un tema che da diversi anni la Conferenza episcopale croata tratta con particolare sensibilità”, ha sottolineato mons. Kutlesa. Su iniziativa del Sinodo dei vescovi, il 31 maggio, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, si terrà una giornata di preghiera per la buona riuscita dell’Assemblea del Sinodo dei vescovi mentre per l’occasione in Croazia arriverà il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. Quest’anno ricorre il 30° anniversario della fondazione della Conferenza, fondata dalla Santa Sede il 15 maggio 1993. Per questa occasione mons. Kutleša ha ringraziato tutti i vescovi che hanno agito e stanno agendo in conferenza episcopale “contribuendo alla missione della Chiesa cattolica in Croazia per la crescita della fede e il regno di Dio, al servizio dell’uomo”. Inoltre, questa sera alle ore 19 i vescovi parteciperanno alle celebrazioni del 30° anniversario dalla fondazione dell’Ika, agenzia cattolica di informazione e della radio cattolica croata Hkr.