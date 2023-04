Parlamento Ue: Strasburgo, oggi dibattito su “salvare vite nel Mediterraneo”. Riflettori sul caso-Italia

(Strasburgo) La risposta dell’Unione europea alle crescenti sfide globali “derivanti da una Cina più repressiva e assertiva” è al centro di un dibattito in plenaria con la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il ministro svedese per gli affari europei Jessika Roswall. Il tema ha aperto la seduta odierna a Strasburgo, che prevede numerosi altri punti all’ordine del giorno. Con una votazione a mezzogiorno, la plenaria darà il via libera a un pacchetto legislativo definito in un comunicato “essenziale affinché l’Ue raggiunga i suoi obiettivi climatici per il 2030, tra cui la riforma del sistema di scambio di quote di emissione, il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e un nuovo fondo sociale per il clima”. Uno dei temi-chiave della giornata è la “solidarietà europea per salvare vite nel Mediterraneo”, in particolare in Italia: la questione, inserita d’urgenza in agenda, sarà al centro di un dibattito con i rappresentanti della Commissione e della Presidenza svedese, a partire dalle 19.00.