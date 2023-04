Comunione e Liberazione: in 32mila agli esercizi spirituali. Prosperi: “occasione per riprendere i contenuti e il fondamento della nostra fede in Cristo”

Circa 32.000 persone, di cui 5.000 riunite in presenza a Rimini e le altre in collegamento da diverse città italiane e dall’estero, hanno svolto nello scorso fine settimana (14-16 aprile) gli Esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione, sul tema “Gli occhi fissi su Gesù, origine e compimento della fede”. A tenere la predicazione padre Mauro Giuseppe Lepori, Abate generale dell’Ordine cistercense. A celebrare le Messe sono stati invece, nell’ordine, mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della Cei, il prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, card. Kevin Farrell e mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e delegato speciale del Papa per i Memores Domini. Al termine degli Esercizi, Davide Prosperi, presidente di Cl, ha inviato un telegramma a Papa Francesco nel quale sintetizza l’esperienza: “Gli esercizi sono stati l’occasione per riprendere i contenuti e il fondamento della nostra fede in Cristo, unico Salvatore del mondo. La fede in Cristo ha come forma la nostra comunione nell’obbedienza a Lei e alla Chiesa, con la preoccupazione per l’unità del nostro movimento e di tutti i fedeli cristiani”.