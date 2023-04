Solidarietà: Fondazione Cattolica, al via il voto pubblico per il bando “Una mano a chi sostiene” da 500mila euro per enti no profit

Giunge alla fase finale il bando “Una mano a chi sostiene”, promosso da Fondazione Cattolica e Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali) per favorire lo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale sul territorio italiano. Dopo che una giuria interna ha selezionato le cento migliori idee senza scopo di lucro pensate per favorire l’inclusione sociale, tra le 578 iscritte all’iniziativa, la parola passa al pubblico del web. Ogni voto, spiegano i promotori, contribuirà a definire la graduatoria finale che, al termine delle votazioni, decreterà i primi classificati, a cui verranno assegnati contributi fino all’esaurimento di 500mila euro. Grazie alla partnership tra Fondazione e 1ClickDonation®, piattaforma progettata dalla società CrowdM per facilitare il sostegno ad iniziative benefiche, i progetti arrivati alla seconda fase della competizione si possono visionare, condividere e votare in modo trasparente. 1ClickDonation® consente infatti di ampliare la portata delle campagne di solidarietà e aumentare la visibilità dei progetti e delle attività delle associazioni coinvolte. Ogni cittadino può dare il proprio contributo accedendo al sito https://cattolica.unamanoachisostiene.it/. A “Una mano a chi sostiene”, aperto dallo scorso settembre, hanno partecipato enti non profit provenienti da 17 regioni italiane con proposte che mirano ad includere, attraverso attività o progetti solidali, persone e famiglie in situazioni di fragilità come malati, disabili, migranti, anziani e disoccupati. Il 51% delle idee pervenute è legato all’ambito assistenza e solidarietà sociale, il 34% all’ambito educazione, formazione e istruzione e il 15% all’ambito cultura.