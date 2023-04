Papa Francesco: nomina mons. Anthony Onyemuche Ekpo sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale

Il Papa ha nominato sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale mons. Anthony Onyemuche Ekpo, finora officiale presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Ekpo è nato il 24 settembre 1981 a Umudike (Nigeria). È stato ordinato sacerdote il 30 luglio 2011 per la diocesi di Umuahia. Dopo aver conseguito il dottorato in Teologia sistematica presso l’Australian Catholic University nel 2013, ha ottenuto il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2021. È stato nominato cappellano di Sua Santità il 17 marzo 2023. Oltre l’igbo e l’inglese, conosce l’italiano e il francese. Dal 5 settembre 2016 è officiale presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato.