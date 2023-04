8xmille: Tv2000, l’Emporio solidale della Caritas di Concordia-Pordenone protagonista di una puntata della serie “Firmato da te”

(Foto: Tv2000-"Firmato da te")

Sembra un semplice negozio di vicinato solidale di 120 metri quadrati che fornisce beni alimentari a persone in difficoltà, ma in realtà è molto di più: l’Emporio solidale, inaugurato nel 2019 e realizzato dalla Caritas della diocesi di Concordia-Pordenone, in collaborazione, con Croce rossa, Chiesa Battista e San Vincenzo è un primo accesso all’aiuto indirizzato dai centri diocesani e parrocchiali di ascolto o dai servizi sociali. Il progetto, attivato grazie anche al contributo dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, racconta l’importanza di creare relazioni a partire dalla normalità di un gesto apparentemente scontato come l’acquisto del cibo o di prodotti per bambini.

“Il progetto dell’Emporio solidale a Pordenone si chiama ‘Tutta un’altra spesa’ e nasce per rispondere ai bisogni segnalati dalle Caritas parrocchiali con cui abbiamo lavorato nell’ideazione e sviluppo di questo centro di supporto. Nella progettazione sono state coinvolte le realtà che già operavano a Pordenone, ma anche i potenziali beneficiari per capire con loro se questa modalità poteva meglio rispondere ai loro bisogni. Siamo riusciti a farlo diventare realtà grazie ai contributi dell’8xmille alla Chiesa cattolica che hanno consentito di procedere all’affitto dello spazio, di formare e mettere a disposizione anche la persona che segue direttamente l’emporio e di permetterci i primi approvvigionamenti di beni”. Lo spiega Andrea Barachino, direttore della Caritas diocesana di Concordia-Pordenone, a Gianni Vukaj nella nuova puntata della serie “Firmato da te” in onda su Tv2000.

“Le persone vengono all’Emporio perché segnalate dai centri di ascolto aderenti che fanno riferimento ai partner istituzionali – sottolinea Tatiana Pillot, responsabile del progetto -, quindi viene assegnata una tessera in rapporto alla situazione economica, al numero dei componenti del nucleo familiare e ad altre esigenze particolari”.

Secondo gli accessi registrati dalla responsabile, l’affluenza è in continuo aumento – attualmente ci sono circa 40 famiglie al giorno – e complessivamente si parla di circa 300 nuclei che significa più di mille individui, tra cui 300 minori. “Arrivano persone di diversa estrazione sociale e nazionalità, di tutte le età – aggiunge Concetta Sebastiano, volontaria della Croce rossa – e spesso abbiamo delle donne sole con bambini”. Ed è appunto una delle signore beneficiarie a ribadire che l’Emporio costituisce un punto necessario per la sua esistenza: “Qui facciamo la spesa ma prendiamo anche vestiti, pannolini, tutto quello di cui abbiamo bisogno”.

L’Emporio, infatti, consente di andare oltre gli alimenti e di avviare un percorso di reciproco approfondimento che arricchisce il volontario e la persona in momentanea difficoltà economica. “Ci sentiamo di dire – conclude la volontaria della Croce rossa – che la nostra attività si spinge oltre il sostentamento, da noi tutti trovano una buona parola e anche un po’ di confidenza in più”.

Le testimonianze di Andrea, Tatiana, Concetta e degli ospiti sono al centro di un nuovo filmato della serie “Firmato da te”, che racconta, attraverso la voce dei protagonisti, cosa si fa concretamente con l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica e segue le ricadute di un piccolo gesto nel vissuto di persone e luoghi.