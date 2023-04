Povertà educativa: Save the Children, Forum DD e Yolk™, per progetto “Futura” attivato piano di valutazione su impatto concreto di emancipazione per ragazze e giovani donne

Anche grazie al contributo di un comitato scientifico composto da esperti nei vari ambiti di azione, il progetto “Futura”, presentato oggi a Roma e avviato da Save the Children, Forum Disuguaglianze e diversità (Forum DD) e Yolk™, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, “attiverà un piano specifico di valutazione dell’impatto concreto degli interventi sul percorso educativo e di emancipazione delle ragazze e giovani coinvolte, rispetto alle competenze acquisite in contesto formale e informale con l’obiettivo di rendere la metodologia sperimentata nell’arco dei primi due anni, riproducibile e scalabile a livello nazionale”.

L’obiettivo comune, fortemente condiviso da Save the Children, dal Forum Disuguaglianze e diversità e da Yolk™, è “anche quello di sviluppare alleanze territoriali specifiche nelle tre aree di intervento, grazie all’attivazione di tavoli di lavoro permanenti che coinvolgano servizi pubblici e l’intera comunità educante (scuole, enti locali e Terzo settore), per condividere le buone pratiche individuate nel corso del progetto e promuovere con le amministrazioni locali e nazionali servizi e opportunità integrative specifiche di contrasto alla povertà educativa in una prospettiva di genere”. La parità di genere, viene ricordato in una nota, “è una delle priorità trasversali individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con il 5° Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma è necessario orientare gli interventi perché possano essere più efficaci proprio dove è maggiore l’impatto delle disuguaglianze territoriali e di genere nel nostro Paese”.

Tutti possono sostenere il progetto “Futura” con il proprio contributo attraverso la piattaforma di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo, visitando la pagina www.forfunding.it/progettofutura .