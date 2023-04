Commissione Ue: registrata la 100ª Iniziativa dei cittadini europei. Propone di collegare le capitali con i treni ad alta velocità

(Strasburgo) La Commissione europea ha deciso oggi di registrare l’iniziativa dei cittadini europei (Ice) dal titolo “Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità”. Gli organizzatori dell’iniziativa chiedono alla Commissione di proporre “un atto giuridicamente vincolante che preveda di collegare tutte le capitali europee con linee ferroviarie ad alta velocità, connettendo quelle esistenti e costruendone di nuove laddove non ne esistano”. Dal momento del varo delle Ice, il 1º aprile 2012, i cittadini che hanno avviato iniziative hanno raccolto circa 18 milioni di firme. La Commissione ha ricevuto 125 richieste di registrazione di iniziative dei cittadini europei, 100 delle quali sono state effettivamente registrate.

“La proposta della Commissione di rivedere l’iniziativa dei cittadini europei nel 2017, adottata dal Consiglio e dal Parlamento nel 2019, ha portato a una maggiore partecipazione dei cittadini”, spiega un comunicato. “Ha semplificato la procedura di domanda, ridotto gli oneri amministrativi e aumentato la trasparenza, facilitando la registrazione delle iniziative e la raccolta delle firme da parte dei cittadini”. Finora nove iniziative sono riuscite a raccogliere un milione di firme; sette hanno già ricevuto una risposta dalla Commissione e due sono attualmente in fase di esame.

“Queste iniziative offrono ai cittadini la possibilità di portare determinate tematiche all’attenzione dell’Ue e hanno già portato a risultati concreti. In risposta a un’iniziativa, la Commissione ha ad esempio annunciato che nel 2023 formulerà una proposta per vietare le gabbie per tutti gli animali citati nell’iniziativa stessa”. Il seguito dato alle iniziative “Diritto all’acqua” e “Vietare il glifosato” ha portato all’adozione di atti legislativi applicabili dal 2021.