Argentina: Cea, presentata la Domenica della Condivisione, per il sostegno economico alla missione della Chiesa

La Conferenza episcopale argentina (Cea) ha presentato la Domenica della Condivisione, che si terrà il 23 aprile, con l’obiettivo di “riflettere, sensibilizzare e riproporre ai fedeli il sostegno economico della missione” in ogni comunità cattolica. I vescovi argentini hanno scelto la terza domenica di Pasqua di ogni anno per questa giornata, nel quadro del processo di riforma economica della Chiesa, e incoraggiano l’organizzazione di attività in questo senso nelle diverse comunità.

“È necessario rafforzare la catechesi sul sostegno economico della missione della Chiesa e ricordare che la Chiesa deve essere sostenuta dal contributo dei suoi fedeli. Al di là del contributo economico che già riceviamo nelle comunità, è essenziale rinnovare l’impegno come chiamata che scaturisce dal Battesimo, che ci rende tutti membri della Chiesa”, ha spiegato mons. Guillermo Caride, vescovo ausiliare di San Isidro e presidente del Consiglio episcopale per gli affari economici.

È stato predisposto anche un sussidio per la liturgia e per la comunicazione, anche attraverso i social network. Mons. Caride ha insistito nel sottolineare che la donazione economica nelle comunità “è l’espressione di un legame; pertanto, è importante che in questa domenica possiamo approfondire questo legame e anche avere strumenti che ci aiutino a chiedere aiuti economici. Ancora una volta, in questa domenica, la Conferenza episcopale mette a disposizione delle diocesi il Programma ‘Fe’. Una piattaforma di donazione dove, in molti modi, è possibile donare alla missione della Chiesa in Argentina in generale, alle diocesi e alle parrocchie in particolare”.