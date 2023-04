Spiritualità: Unitalsi sez. campana e romana-laziale, al via oggi il pellegrinaggio interregionale per Lourdes. Partecipano i bambini delle case di accoglienza

(Foto: Unitalsi)

Parte oggi, venerdì 14 aprile, il pellegrinaggio interregionale che accompagnerà due sezioni dell’Unitalsi verso Lourdes. A bordo del convoglio, che partirà da Reggio Calabria e farà tappa nelle stazioni di Napoli e Roma, viaggeranno i soci delle sezioni campana e romana-laziale, per un pellegrinaggio che farà il suo ritorno in Italia giovedì 20 aprile.

A far parte del gruppo, circa 400 i partecipanti. Tra pellegrini, volontari e seminaristi ci sarà anche una nutrita rappresentanza di giovani e di bambini ammalati e con disabilità, circa 30 accompagnati dalle loro famiglie e ospiti delle strutture di accoglienza che l’associazione gestisce nelle città di Napoli e Roma. Ad accompagnare il pellegrinaggio interregionale saranno le due presidenti, Federica Postiglione della sezione campana e Preziosa Terrinoni della sezione romana-laziale, coadiuvate dal vice assistente della sezione campana, don Vincenzo Di Mauro, e dall’assistente della sezione romana-laziale, don Gianni Toni.

“Siamo felici ed entusiasti di partire, sarà un pellegrinaggio speciale per tanti motivi – ha sottolineato Federica Postiglione -; per la nostra sezione sarà il primo pellegrinaggio in treno dal 2019 per via della pandemia, per questo siamo orgogliosi di ripartire e lo faremo accompagnando a Lourdes i bambini malati che sono ospiti presso Casa Sveva, struttura di accoglienza aperta proprio a Napoli durante il Covid”. Sarà un viaggio in cui si incontreranno i bambini più fragili delle case accoglienza presenti a Napoli, Roma e Genova; infatti, una volta che il treno arriverà a Genova salirà a bordo un bambino di sei mesi ricoverato presso l’Ospedale pediatrico Gaslini ospite con la sua famiglia di Casa Massimo, struttura di accoglienza presente in Liguria.

Al pellegrinaggio sarà presente anche un gruppo di giovani ventenni che per la prima volta partirà verso Lourdes confermando durante il pellegrinaggio la promessa d’impegno verso l’associazione diventando sorelle e barellieri Unitalsi.

“Non vediamo l’ora di vivere questa esperienza – ha dichiarato Preziosa Terrinoni – insieme ai nostri amici della sezione campana, sarà un viaggio in cui si incontreranno i bambini malati delle nostre case di accoglienza per un gemellaggio della felicità, della gioia che culminerà con l’arrivo a Lourdes”.