Diocesi: Termoli-Larino, domani il vescovo De Luca ordina sacerdote fr. Italo Santagostino dell’Ordine dei Frati minori cappuccini

La diocesi di Termoli-Larino, unitamente ai Frati minori cappuccini della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio e alla famiglia Santagostino, annuncia l’ordinazione presbiterale di fr. Italo Santagostino per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino.

La solenne celebrazione eucaristica avrà luogo a Termoli domani, sabato 15 aprile 2023, alle 18, nella chiesa di San Francesco d’Assisi.

Nella stessa chiesa fr. Italo presiederà la prima messa domenica 16 aprile, alle 11.

Fr. Santagostino, 38 anni di Termoli, ha completato gli studi teologici ed è stato ordinato diacono il 1° ottobre 2022 nella basilica pontificia minore di Santa Fara in Bari. Attualmente vive ed esercita il suo ministero nel convento di San Giovanni Rotondo.

Il 7 dicembre 2017, nella chiesa parrocchiale “Beata Maria Vergine Immacolata” del convento di Foggia, il giovane frate ha emesso la professione perpetua con l’atto di consacrazione a Dio vivendo in povertà, castità e obbedienza per tutta la vita con l’incardinazione definitiva nell’Ordine dei Frati minori cappuccini e un continuo impegno di testimonianza del Vangelo secondo l’esempio del serafico padre san Francesco.

“Nell’esprimere gratitudine a Dio per il dono della vocazione e in comunione di preghiera accompagniamo con gioia fr. Italo verso l’ordinazione presbiterale invitando tutta la comunità diocesana a partecipare a un evento di grazia e lode al Signore Gesù Cristo”, si legge in una nota della diocesi di Termoli-Larino.