Diocesi: Melfi, concluso il percorso formativo su “Abitare insieme la città di discepoli del Risorto”

La diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, con l’incontro “Generare alla fede oggi” affidato a don Francesco Nigro, docente di teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica Pugliese, ha concluso oggi il percorso formativo di quest’anno pastorale incentrato sul tema “Abitare insieme la città di discepoli del Risorto”.

La prospettiva della “generatività”, su cui riflette la Chiesa melfitana a conclusione del triennio pastorale dedicato alla riscoperta del significato e del valore del Battesimo, è un contributo importante per ripensare al “come” diventare cristiani oggi. Attraverso la formazione degli operatori pastorali la diocesi desidera incamminarsi progressivamente verso una Chiesa che non sia “un’organizzazione burocratica, ma una storia d’amore” (Papa Francesco), passando da una “pastorale organizzativa” ad una di “generazione”.

L’incontro con il prof. Nigro si colloca in continuità soprattutto con altri due momenti formativi affidati al prof. don Francesco Zaccaria, il primo, nel mese di ottobre, “L’annuncio del Vangelo nella città plurale” e il secondo, nel mese di marzo, “L’accompagnamento nella fede degli adulti”. Il percorso diocesano di quest’anno si è arricchito anche grazie al confronto con il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano, sul tema della formazione degli adulti. Il cammino sinodale ha attinto da questo percorso formativo motivazioni e metodo per aprirsi ad un ascolto diocesano attento ai diversi ambiti di vita, secondo la modalità dei “cantieri sinodali”, dedicandovi una domenica al mese. Il vescovo, mons. Ciro Fanelli, ha nel corso dell’anno ha incontrato in ogni parrocchia gli organismi di partecipazione neo-costituiti in vista della visita pastorale, che sarà avviata in diocesi con il prossimo anno pastorale come un “pellegrinaggio” per ravvivare nelle singole comunità la gioia di essere Chiesa e per sperimentare lo stile di Gesù caratterizzato da autenticità, ospitalità, empatia aprendosi al dono di sé per il bene comune. La diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, in cammino verso la visita pastorale, si prepara ad avviare il prossimo triennio incentrandolo sull’Eucaristia, che sarà anche il tema del Convegno ecclesiale diocesano di giugno: “Nell’Eucaristia nasce e rinasce la Chiesa”.