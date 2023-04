Educazione: Portici, domani s’inaugura l’Università popolare cattolica “Montemurro-D’Ippolito”

A Portici (Na), presso Palazzo Cassano, sede dell’Istituto delle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore (ente di diritto pontificio), sarà inaugurata l’Università popolare cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, alla presenza del card. Francesco Monterisi e con una lectio sull’educazione inclusiva contro ogni forma di scarto tenuta dall’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. L’Università “Montemurro-D’Ippolito” è stata riconosciuta con decreto della Giunta regionale della Campania ed è stata ammessa alla Confederazione nazionale delle Università popolari italiane-Cnupi. L’Università è intitolata al servo di Dio Eustachio Montemurro e a suor Teresa D’Ippolito, fondatori delle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore (promotrici dell’Università). Fondata il 30 settembre 2022 a Napoli, la “Montemurro-D’Ippolito” si inserisce nella grande tradizione delle istituzioni educative della Chiesa Cattolica e si fonda sulla centralità della persona promuovendo il dialogo intergenerazionale ed interculturale per una società inclusiva. L’ Università intende, inoltre, favorire la promozione culturale, in ogni forma ed attività, in un’ottica interculturale approfondendo il dialogo tra le religioni del Mediterraneo e favorendo virtuosi percorsi formativi volti a costruire la pacifica convivenza tra le religioni ed i popoli. Pur riconoscendosi nei valori cristiani perpetuati dal magistero della Chiesa cattolica, la “Montemurro-D’Ippoito” è apartitica, aconfessionale, asindacale e promuove il pacifico dialogo tra le culture per il corretto sviluppo umano integrale proponendosi scopi culturali, didattici e formativi.

Il Santo Padre, che ha benedetto ed incoraggiato la “Montemurro-D’Ippolito”, ha invitato un telegramma auspicando che il nuovo Ateneo costituisca un importante strumento di promozione interculturale affinché

Sabato 15 aprile a Portici avverrà la presentazione ufficiale della nuova Università. Il primo rettore e presidente del CdA è Ciro Romano.