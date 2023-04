Confraternite: Bologna, domani il card. Zuppi presiede al santuario di San Luca la messa per il pellegrinaggio regionale

Nel pomeriggio di domani, sabato 15 aprile, alle 16.30 nel santuario della Madonna di San Luca l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, celebrerà la messa per le Confraternite regionali al termine del pellegrinaggio che inizierà alle 15.30 con partenza nei pressi di Villa San Giuseppe, all’arco di scambio del portico con la strada. Il pellegrinaggio è proposto dalla Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia e dal Coordinamento Confraternite dell’Emilia-Romagna a cui sono iscritte 21 associazioni. Nella realtà bolognese le più antiche e popolari sono le quattro dedicate alla Vergine di San Luca: la Pia Unione dei Raccoglitori, la Confraternita dei Sabatini, dei Domenichini, il Comitato Femminile per le onoranze alla Madonna di San Luca.

Sempre domani, alle 10.30 al Centro salesiano “Beata Vergine di San Luca” (via Jacopo della Quercia, 1), il porporato interverrà al convegno regionale degli Istituti secolari su “Tratti fondamentali degli Istituti secolari: quale attualità della laicità consacrata per la Chiesa e per il mondo?”. Alle 18.30, poi, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castelfranco Emilia (via Crespellani, 7) il card. Zuppi celebrerà la messa nel 50° anniversario del coro “Tomás Luis de Victoria”.