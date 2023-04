Televisione: Rai, “La speranza e la pace di fratel Biagio” a Tg1 Dialogo

La storia di Biagio Conte, morto il 12 gennaio scorso, straordinario testimone di solidarietà e di vita con i poveri, da Palermo sulle strade dell’Europa. La sua Missione Speranza e Carità, con i suoi numerosi centri a Palermo e in Sicilia, continua a offrire accoglienza e futuro a centinaia di persone che fanno fatica, senza fissa dimora, migranti, donne e giovani in gravi difficoltà, anziani. Una comunità di poveri e volontari che camminano insieme. Domani su Raiuno, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Una puntata girata interamente a Palermo, per raccontare le opere e i luoghi di fratel Biagio e soprattutto per ascoltare. Tra gli intervistati, il medico Francesco Russo e don Pino Vitrano, stretti collaboratori di fratel Biagio, e Franco Mazzola, fondatore dell’Oasi della Speranza.