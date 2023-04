Diocesi: Padova, al via domani pomeriggio le sessioni in plenaria dell’Assemblea sinodale

Prenderanno il via nel pomeriggio di domani, sabato 15 aprile, in Seminario maggiore a Padova, le sessioni plenarie dell’Assemblea sinodale. In questi mesi – viene ricordato in una nota –, il Sinodo della Chiesa di Padova, ufficialmente aperto dal vescovo mons. Claudio Cipolla nella solennità della Pentecoste, domenica 5 giugno 2022, ha visto al lavoro, prima i gruppi di discernimento nel territorio e in alcuni ambiti di vita e successivamente le 28 commissioni sinodali due per ciascuno dei 14 temi del Sinodo diocesano.

Con il primo incontro della prima sessione plenaria dell’Assemblea sinodale partirà un’altra fase del Sinodo diocesano che vedrà l’Assemblea sinodale lavorare su un secondo Strumento di lavoro, una bozza aperta che sarà approfondita durante i lavori sinodali. “Ma il Sinodo diocesano – viene precisato – interesserà tutta la diocesi: i lavori dei membri dell’Assemblea sinodale saranno infatti sostenuti di volta in volta dai volontari di alcune parrocchie che supporteranno la preghiera e la logistica di ogni incontro dell’Assemblea sinodale. Inoltre numerose parrocchie hanno aderito alla proposta di tenere le ‘chiese aperte’ durante i lavori del Sinodo, per dare la possibilità ai fedeli di sostenere con la preghiera quanti lavoreranno sulle proposte da formulare”. Inoltre una “squadra” di “messaggeri” aiuterà e terrà viva la comunicazione del Sinodo nelle parrocchie.

Gli aggiornamenti dei lavori del Sinodo saranno continuamente pubblicati nell’apposito sito web sinodo.diocesipadova.it, dove sono già disponibili tutti i materiali finora elaborati e, dalla prossima settimana, anche lo Strumento di lavoro 2, le schede elaborate dalle 28 Commissioni di studio in base al materiale raccolto dai gruppi di discernimento sinodale; inoltre è pubblicata una lettura della presidenza del Sinodo del materiale finora prodotto.